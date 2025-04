A piedi nei luoghi della strage. La musica soffia in piazza ma il rock di Rondelli slitta. L’omaggio a Modesta Rossi

Un 25 aprile di riflessione tra cerimonie, musica, incontri e dibattiti. Un programma articolato su tre giornate da oggi a domenica ad Arezzo per la Festa della Liberazione. Si parte alle 8 dal Parcheggio Pietri, con le delegazioni Anpi e i mazzi di fiori a cippi, lapidi e monumenti ai caduti. Alle 9 cerimonia a Indicatore al Cimitero del Commonwealth e alle 9.45 al Cimitero Urbano, al monumento che ricorda 792 Caduti. Alle 10.15 a S.Bernardo il rito officiato da Wojciech Tarasiuk, seguirà alle 11 la cerimonia al Sacrario in via dell’Anfiteatro. Quindi alle 11.30 a Poggio del Sole, le celebrazioni al Monumento alla Resistenza con l’Alzabandiera insieme al sindaco Ghinelli, al presidente della Provincia Polcri, al presidente provinciale Anpi Leno Chisci.

Alle 10, da Villa Severi parte la camminata sui luoghi della strage di San Polo, accompagnata da letture, poi pranzo sociale. Nel pomeriggio "Il doloroso cammino verso la Libertà", parole e immagini sulla Liberazione con Marco Botti. Domani alle 17 alla Sala Soci Coop di via Amendola, la ristampa di "Modesta, mia madre", dedicato alla partigiana Modesta Rossi con il figlio Mario Polletti e lo storico Giorgio Sacchetti. In mostra i disegni sulla pace realizzati dai bambini delle primarie. Dalle 20 all’Aurora incontro e letture sulla Liberazione con musiche di Francesco Pecchi. La serata si conclude a Sant’Agostino col concerto dei Klinex alle 21 e della storica band aretina Casa del Vento alle 22. Domenica alle 21 al Cas Tortaia, il documentario "Io sono qui – I giorni della Chiassa", con il regista Simone Grazzi.

Corone e mazzi di garofani con la Cisl: a San Severo alle 9,30 e Montevarchi al monumento dei caduti della seconda guerra mondiale e a Monterchi alla Scaletta della Croce in ricordo di Carlo Vignini notaio ucciso a Dachau. Alle 10,30 fiori a Molino di Bucchio Stia, al monumento che ricorda Pio Borri primo partigiano ucciso ad Arezzo, alle 11 a S.Caterina di Cortona al cippo che ricorda l’eccidio del 2 luglio 1944. Cavriglia per la scomparsa del Papa ha confermato le iniziative ufficiali ma ha rimandato al 13 luglio il concerto rock di Bobo Rondelli. Alle 17 saluti del Sindaco e del Presidente dell’Anpi di Arezzo Leno Chisci al Municipio di Cavriglia. Alle 17:15 inaugurazione dell’opera "Nefertiti" di Vighen Avetis al Municipio, alle 18 cerimonia al Monumento ai Caduti a Castelnuovo e alle 18:15 inaugurazione del percorso di Sculture della Memoria.

A Sansepolcro la mostra "Un cammino democratico: persone e istituzioni a Sansepolcro dal 1944 al 1946", a Palazzo Comunale. Il 25 aprile a Civitella dove l’anno scorso ci fu la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, si apre con le corone ai monumenti ai caduti nelle frazioni, per continuare col Gp Liberazione.

A Montevarchi alle 10 messa alla Collegiata, corone ai cippi in tutto il territorio di Cortona: a quelli che ricordano le vittime dei nazifascisti a Falzano alle 11; alle 12 a Monsigliolo, omaggiando la memoria di Vannuccio Faralli, Medaglia d’Argento al Valor Militare; alle 12.15 a S.Caterina, alle 12.30 a Farneta. A Castiglion Fiorentino mazzi di fiori ai monumenti, a Foiano fiori al Cimitero e al Cimitero degli Inglesi. A Bibbiena prima tappa del corteo con le Filarmoniche a Serravalle alle 9,30 poi Ponte dell’Archiano alle 10,15, terza tappa Soci alle 11 e Bibbiena alle 11,45.