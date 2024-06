Chiara Ferragni sempre più versiliese. “La separazione? Mi fa bene”. Eccola in spiaggia

Forte dei Marmi (Lucca), 30 giugno 2024 – I suoi weekend sono ormai stabilmente a Forte dei Marmi. Chiara Ferragni è stata vista di nuovo in Versilia, in quella Forte per la quale è diventata una habitué. Una presenza fissa che in qualche modo alimenta il gossip.

Nelle settimane scorse impazzava, di telefonino in telefonino, la voce di un suo presunto flirt con un medico originario di Pietrasanta che lavora a Milano.

Ma indipendentemente da questo, le sue mini-vacanze versiliesi sono ormai un classico in questa estate 2024. Anche dalle sue storie su Instagram traspare l’apprezzamento dell’influencer per questa zona del litorale. Sabato sera è stata ospite di un party, mentre domenica mattina ha fatto colazione in un hotel esclusivo della riviera.

E gira in queste ore un video che arriva dal profilo Instagram di Roberto Tasca in cui Chiara Ferragni viene scorta in spiaggia, sulla battigia, nel tardo pomeriggio. “La separazione? Mi fa bene”, dice al suo interlocutore che ne esalta la bellezza. L’influencer sta al gioco, si alza e fa una foto con lui.

E’ una Chiara Ferragni che cerca serenità dopo la separazione da Fedez e i guai giudiziari relativi al “Pandoro gate” che hanno tenuto a lungo banco in queste settimane. Costume sui toni del blu e micro pants, Chiara Ferragni è apparsa tranquilla in un weekend di relax.