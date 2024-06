Impazza il gossip in Versilia: Chiara Ferragni frequenta un medico toscano?

Forte dei Marmi, 14 giugno 2024 – Un gossip che passa di telefonino in telefonino. L’estate 2024 è anche la prima per Chiara Ferragni senza Fedez, dopo che le strade tra la celeberrima influencer e il cantautore si sono divise.

E in questi giorni si parla di un possibile amore toscano per lei che in questi fine settimana è stata spesso vista a Forte dei Marmi. Una meta abituale, anche quando era legata a Fedez in realtà.

Ma il sito Dagospia ha rilanciato la voce: l’influencer vedrebbe un medico di Pontremoli, che lavora a Milano. E che effettivamente su Instagram viene seguito anche dalla stessa Ferragni. I due si sarebbero conosciuti proprio a Forte dei Marmi, nei weekend in cui lei ha trascorso una mini-vacanza sulle spiagge versiliesi.

Dagospia parla di voci ben informate. E sulla costa toscana in molti parlano di questo possibile nuovo amore. Chiara Ferragni viene da mesi difficili.

La separazione delle strade con Fedez, il Pandoro-gate che ha animato le cronache di tutti i giornali e anche quelle giudiziarie, con le accuse di aver ingannato i consumatori su alcune operazioni benefiche.

E in questo periodo le speculazioni sulla sua vita sentimentale sono state molte. Adesso le voci di questa possibile frequentazione. Certamente, Forte dei Marmi è da sempre per lei una delle mete preferite per le vacanze.