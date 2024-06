Chiara Ferragni e la “cumpa del Forte”. L’influencer in Versilia

Forte dei Marmi (Lucca), 8 giugno 2024 – Chiara Ferragni in Versilia. E’ ancora Forte dei Marmi la tappa prediletta dell’imprenditrice influencer che non è certo nuova nella riviera toscana. Da anni la frequenta e la celebra pubblicando di volta in volta fotografie e storie sui suoi profili social e raccontando così i suoi momenti di relax e mondanità. Proprio lo scorso week-end Chiara Ferragni era a Forte dei Marmi e a Pietrasanta. E anche tra ieri e oggi, 8 giugno, milioni di follower non si saranno certo lasciati sfuggire il racconto virtuale in cui la regina dei social ha pubblicato foto dalla spiaggia all’albergo, dalla focacceria alla sosta vista mare con le amiche.