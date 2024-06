Sorpresa in Versilia, Fedez e Chiara Ferragni sono a Forte dei Marmi (ma non insieme)

Forte dei Marmi (Lucca), 1 giugno 2024 – Attenzione perché in Versilia non c’è solo Chiara Ferragni. Chi è che è sta passando questo weekend a Forte dei Marmi? Fedez…

La prima storia l’ha pubblicata proprio il cantante intorno alle ore 14 di oggi, sabato 1 giugno. In camicia, pantalone nero lungo, occhiali da sole, Fedez ha partecipato a un evento per festeggiare il compleanno della bambina di un amico.

Fedez a Forte dei Marmi

Circa un’ora dopo arriva il post di Chiara Ferragni. “Forte dei Marmi weekend”, scrive la regina di Instagram. L’influencer si è poi concessa un bel primo di pesce in un ristorante della zona. In una foto la si vede in compagnia dell’amica Chiara Magri.

Ovviamente agli utenti sui social non è sfuggita questa fortuita coincidenza. “Fedez e Chiara entrambi a Forte dei Marmi”, scrive una follower di Chiara. Centinaia i like al commento, mentre un’altra fan dell’influencer pubblica l’emoji delle dita incrociate, nella speranza di un riavvicinamento della coppia.

Chiara Ferragni in Versilia

Non è la prima volta che sia Chiara che Federico scelgono la Versilia per trascorrere i loro weekend. La Ferragni circa un anno fa venne da queste parti della Toscana proprio con il marito per godersi qualche giorno di vacanza. Qualche settimana Fedez aveva trascorso con alcuni amici una serata al Twiga, un famoso locle di Marina di Pietrasanta.