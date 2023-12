Zucconi chiede il reset del sistema: "La soluzione è il commissariamento"

"Ripartire da zero". Così, senza giri di parole, l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi (nella foto) invoca il "commissariamento della sanità toscana". "Che in inverno aumentino i casi di influenza e i malesseri stagionali, uniti ad una ripresa di ricoveri da Covid, non è una novità. Tutti fattori che, a cose normali – sostiene il parlamentare – farebbero propendere per un aumento di personale nei reparti ospedalieri. Ma questi elementi – prosegue – non sembrano interessare i piani alti della nostra sanità regionale, che continua ad applicare tagli". Zucconi riprende i numeri forniti dal Fials, che ha denuncia nel solo ospedale Versilia la mancanza di circa 150 lavoratori, tra infermieri, oss, tecnici di laboratorio e amministrativi. Situazione destinata ad aggravarsi nel 2024 con i tagli al turn-over disposti dalla Regione.

"La conseguenza – dice l’onorevole di Fd’I – è che non sarà più garantita un’assistenza adeguata ai pazienti. Una situazione insostenibile più volte segnalata, ma che sembra solo peggiorare. Il diritto alla salute è sacrosanto, così come le ferie e il riposo giornaliero e settimanale per chi lavora. É impensabile – conclude – continuare a far lavorare 1012 ore al giorno medici e infermieri: ne va della salute di tutti. A tutto questo c’è un solo rimedio: commissariare la sanità regionale e ripartire da zero".