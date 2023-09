Viareggio, Ztl “spietata” in Passeggiata: corriere multato 40 volte in 7 giorni

Viareggio, 13 settembre 2023 – È una collezione decisamente costosa quella che, più o meno consapevolmente, un corriere ha raccolto (o raccoglierà pian piano) nella buca delle lettere. In una settimana, entrando e uscendo dalla nuova Ztl in Passeggiata senza autorizzazione, ha infilato ben 40 infrazioni. E per 83 euro ciascuna, fatti due calcoli sui transiti effettuati, il “conto“ delle multe si rivela salatissimo: parliamo di 3.320 euro bruciati in sette giorni (con una percentuale di sconto se le sanzioni saranno pagate entro cinque giorni). Se avesse trascorso una settimana di vacanza in un paradiso tropicale ne avrebbe certamente guadagnato in relax e, forse, avrebbe potuto anche risparmiare qualcosina.

Parliamo di un caso eclatante, ma non del più curioso di fronte al quale si sono trovati gli agenti della Polizia Municipale di Viareggio impegnati proprio nei controlli della Zona a traffico limitato. Racconteremo, poco più in giù, anche del “Silvan“ dei conducenti, capace di far scomparire e ricomparire la targa del proprio mezzo. Senza nemmeno bisogno di un “Sim Salabim“. Peccato che le telecamere ad alta risoluzione abbiano svelato il “trucco“ maldestro.

Ma andiamo con ordine. Dal 15 luglio, dopo una periodo di informazione e due settimane di indulgenza, sono entrati definitivamente in funzione i cinque varchi elettronici che vigilano sugli accessi in Passeggiata. Installati per mettere ordine nel traffico sregolato, di auto e corrieri, che caratterizzava (non in positivo) l’area pedonale più nota e frequentata della costa. Li troviamo quindi in piazza Puccini, nel prolungamento di via Marco Polo, poi all’altezza di via Giusti, di via Gioia, in piazza Mazzini, sul prolungamento della stessa via, e in piazza D’Azeglio, in corrispondenza di via Matteotti.

Nella prima settimana abbandonante di attivazione, quella compresa tra il 15 e il 23 luglio, la Polizia Municipale ha accertato 332 infrazioni. Dunque una media di quaranta multe al giorno. Per un incasso stimato, al netto degli sconti, di circa 25mila euro. I dati in possesso del Comune sono relativi solo ai primi nove giorni dall’entrata in funzione "Perché – spiegano dal Municipio – serve molto tempo per processare le multe, in quanto la immagini fornite dalla telecamere vanno lavorate a mano una ad una". Questo primo periodo servirà per formare una banca dati, poi "Il lavoro – aggiungono – sarà più semplice e veloce".

L’accesso alla Passeggiata è consentito ai residenti, con autorizzazione e che dispongono di un’area privata per il parcheggio; e ai fornitori, sempre previa autorizzazione, con ingresso ed uscita dalle traverse più prossime al luogo di carico e scarico, dalle 7 alle 10,30 per il periodo invernale (1 novembre – 31 marzo)e dalle 7 alle 10,30 e dalle 14 alle 15,30 per il periodo estivo (1 aprile – 31 ottobre). Notando diversi accessi non autorizzati ma reiterati, gli agenti hanno contattato telefonicamente i conducenti recidici, proprio per metterli in guardia sulle nuove regole. Compreso, ovviamente, il corriere dei record che ha collezionato le quaranta multe.

In barba ad ogni regola, invece, il caso del conducente di un furgone, il nostro “Silvan“, che nei pressi di piazza d’Azeglio, accortosi dell’occhio vigile della telecamere che presidiava l’ingresso della Passeggiata, ha smontato la targa ed ha bucato il varco convinto di rendersi invisibile ad ogni contestazione. Non è andata così, pur a lunga distanza, “zoomando“ sulla targa, gli agenti della Municipale sono riusciti ad identificare il titolare del mezzo. E a multarlo.