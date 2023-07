Zaanse Schans Villaggio di mulini

Viaggiare dovrebbe essere un antidoto contro i pregiudizi, ma ci sono volte in cui, trovandoci in un luogo, ci accorgiamo che tutte le cose che immaginavamo sono realtà davanti ai nostri occhi. È quello che mi è successo a Zaanse Schans, un villaggio situato a 20 chilometri da Amsterdam e che incarna tutti gli stereotipi su questo paese: mulini, zoccoli di legno, formaggi arancioni e un territorio pianeggiante a perdita d’occhio… mancavano all’appello i tulipani, ma solo perché non era stagione.

Zaanse Schans racchiude la quintessenza dei Paesi Bassi in un piccolo fazzoletto di terra ed è un vero e proprio museo a cielo aperto. Qui, infatti, lo sguardo abbraccia una decina di mulini a vento ancora funzionanti e 40 case affacciate sul fiume Zaan, completando il quadro bucolico dentro cui si immergono i viaggiatori di passaggio. Che sono molti, perché Zaanse Schans è uno dei luoghi più visitati del paese.

I mulini hanno una storia antica in Olanda e venivano sfruttati per muovere l’acqua e macinare la farina, ma anche come frantoi per l’olio, per la carta, la mostarda, il cemento, per spaccare le pietre e per altre funzioni. Nel corso dei secoli nella zona sono stati costruiti più di mille mulini a vento, piano piano sostituiti dai motori a vapore e poi calati drasticamente. Quelli che vediamo oggi sono stati preservati per tramandarne la storia e per consegnare alle future generazioni uno spaccato di vita di una comunità olandese del passato.

Zaanse Schans può essere raggiunta in bicicletta percorrendo le piste ciclabili che collegano Amsterdam al villaggio, oppure col treno che parte dalla stazione centrale, un bellissimo edificio in mattoni rossi. Appena arrivati a destinazione, l’olfatto è stuzzicato da un profumo conosciuto: quello del cacao, dovuto alla presenza di fabbriche che producono tavolette di cioccolata.

Per un attimo sembra di essere catapultati nel mondo di Willy Wonka, ma attraversando il grande ponte sullo Zaan ci si ricorda il motivo per cui si è qui: i mulini a vento ruotano le pale nell’aria movimentando il paesaggio.