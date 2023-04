Il mare si veste Armani. Varato il superyacht disegnato dallo stilista

Versilia, 8 aprile 2023 - The Italian Sea Group ha varato il nuovo superyacht Admiral 55 metri ‘S-Force’ con interni a cura di Giorgio Armani. La vendita è stata finalizzata tramite il broker Jean-Claude Carme di Tww Yachts in rappresentanza dell’armatore. Il progetto interpreta e fonde il dna dei due brand per dar vita a un superyacht unico, il cui interior è frutto dell’incontro tra il mondo della nautica e quello della moda e design. "Questo superyacht è l’ulteriore risultato dell’entusiasmante partnership con Giorgio Armani di cui sono orgoglioso – commenta il founder e ceo Giovanni Costantino – ed è la conferma della nostra capacità di misurarci in progetti unici con brand d’eccellenza con cui condividiamo i medesimi valori. Armani è sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la sua visione stilistica contribuisce ad accrescere la nostra sensibilità estetica e confermare il nostro modello di business, orientato alla customizzazione di ogni dettaglio per rendere unica ogni nostra opera in feeling con la visione e il desiderio di ogni armatore".

Lo yacht, in acciaio e alluminio, si contraddistingue per il design degli esterni fluido e sinuoso, con linee che scorrono in modo dinamico esaltandone lo spirito elegante e sportivo, confermando gli standard di alta qualità degli yacht Admiral. In consegna per The Italian Sea Group anche il primo ‘Tecnomar for Lamborghini 63’, in Australia a Sidney. Lo yacht, il primo realizzato nel colore grigio acheso, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva, ha raggiunto Port Jackson: la Marina posizionata tra le attrazioni più rinomate della metropoli e situata nel cuore della baia di Sidney. Il debutto di questo motor yacht innovativo, ormai icona futuristica, rappresenta un importante traguardo per il gruppo, in linea con il piano di espansione commerciale in Asia pacific condiviso e supportato da Automobili Lamborghini.

"Siamo orgogliosi del successo che Tecnomar for Lamborghini 63 sta riscuotendo nel Pacifico – prosegue Giovanni Costantino –, un’area che offre interessanti opportunità di crescita per tutti i brand del gruppo in linea con la nostra strategia di sviluppo internazionale. Il successo commerciale di questo progetto e della partnership con Automobili Lamborghini continua, tanto che le prossime vendite andranno in consegna nel secondo semestre del 2024".