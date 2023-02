Armani e Costantino, il sogno diventa realtà. Festa fiabesca per il maxi yacht

Il megayacht Admiral disegnato da Armani

Carrara, 13 febbraio 2023 - Un altro sogno di Costantino è diventato realtà. L’evento di sabato sera nell’headquarter di Marina di Carrara di The italian sea group ha aggiunto un altro blasonato tassello alla crescita e alla ricercatezza del cantiere: il matrimonio con Giorgio Armani. Ed è stato il grande stilista, numero uno della moda mondiale, l’ospite d’onore di una serata che rimarrà negli annales della nostra terra. I padiglioni di Tisg sono stati trasformati con il tocco dello stilista in una location da favola, fra luci e musiche, per una festa che, con 650 invitati fra armatori, celebrità, esponenti della nautica, della finanza, designer e giornalisti, ha salutato l’unione fra le due eccellenti maison. Da una parte la ricercatezza e la tecnologia di Tisg dall’altra l’eleganza e l’inconfondibile sofisticatezza senza confini di Giorgio Armani per la firma dello yacht di 72 metri voluto dall’armatore greco che opera a Londra Costa Kleanthus. 72 metri di lusso assoluto che sono stati festeggiati da un parterre senza precedenti per la nostra città: fra le star Claudia Gerini e Kasia Smutniak, lo stilista Brunello Cucinelli, per una festa con oltre 60 tavoli addobbati da argenti e cristalli con cui Armani ha voluto cele brare...