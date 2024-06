Un Fruendi fiducioso chiude la campagna elettorale con i sostenitori a Fosdinovo

Ieri a conclusione della campagna elettorale, Matteo Fruendi ha ringraziato «la nostra comunità per la partecipazione, la stima e l'affetto che mi state dimostrando – ha dichiarato il candidato a sindaco al Comune di Fosdinovo – e che mi auguro di poter ripagare a partire dal giorno successivo allo spoglio delle schede elettorali». Prima della chiusura martedì è stata la volta dell'incontro confronto tra i due candidati a sindaco dei Comuni di Tresana e Fosdinovo. A fare visita al collega del centrodestra a pochi giorni dal voto, è stato il sindaco uscente di Tresana Matteo Mastrini, responsabile regionale organizzazione e tesseramento di Forza Italia, in corsa per terzo mandato consecutivo da primo cittadino.

A fare gli onori di casa è stato invece Francesco Fruendi, candidato nell'omonima lista a Fosdinovo e sostenuto oltre che da Forza Italia, anche da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. I due candidati dopo una stretta di mano ben augurante in vista del voto, entrambi fiduciosi si sono dati appuntamento a lunedì per festeggiare. Nello scambio di vedute che si è svolto a Caniparola, frazione di Fosdinovo, hanno ribadito «di voler mettere al primo posto l'ascolto e la disponibilità verso i cittadini e le imprese del territorio – ha sottolineato Fruendi – la cosiddetta politica del fare, che si contrappone – ha aggiunto Mastrini – alla vecchia politica del dire e del non concretizzare, del centrosinistra». Fruendi, residente proprio a Caniparola, ha ricordato il fatto che «la nostra è una lista di centrodestra allargata al civismo che si impegna e alla partecipazione di chi si pone come obiettivo l'ascolto e il confronto con la comunità locale – ha concluso il candidato a sindaco di Fosdinovo – per contribuire concretamente alla svolta innovativa di cui ha bisogno Fosdinovo, per competere sia con i Comuni più importanti della provincia apuana, che con quelli delle province e regioni limitrofe». I due candidati hanno promesso che se sabato e domenica, otterranno entrambi la maggioranza delle preferenze, continueranno a confrontarsi sui temi che accomunano i due territori.

Stefano Guidoni