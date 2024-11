Volti tv all’Assassino. Avvistato il tronista di "Uomini & Donne"

Mario Verona, tronista del noto dating show di Mediaset "Uomini & Donne", è arrivato in Versilia, e la sua presenza non è certo passata inosservata ai fan del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Costretto ad uno stop dagli impegni televisivi a causa di un infortunio durante una partita di calcio, Mario ha scelto la Taverna L’Assassino di Viareggio per una cena in relax assieme agli amici. Con lui infatti l’imprenditore comasco Simone Molinari e il prossimo volto tv Gabriele Rolla. Ad accoglierli il padrone di casa Rodolfo Salemi.