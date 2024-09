Sorprende il ladro nella sede della Misericordia, volontaria aggredita e buttata a terra

Torre del Lago (Lucca), 17 settembre 2024 – Ha sorpreso un ladro all’interno della sede della Misericordia ed è stata aggredita. E’ accaduto a Torre del Lago, frazione di Viareggio. La donna è una volontaria della Misericordia della cittadina e ha sorpreso il 40enne, di origine nordafricana, nello spazio dove i volontari lasciano le loro cose personali durante il turno. L'uomo si era impossessato di uno zaino di un altro volontario e lo aveva già in spalla. La volontaria ha cercato di bloccarlo e lui si è voltato reagendo con violenza, scaraventandola a terra per fuggire. Ha comunque dovuto lasciare lo zaino. La volontaria è rimasta contusa ed ha dovuto interrompere la sua attività. Intanto dopo l'assemblea alla Circoscrizione di qualche sera fa sono in fase di organizzazione alcune iniziative per sensibilizzare tutti sulla questione della sicurezza nella frazione.