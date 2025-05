Volano i ricavi di ICare. Utile di oltre un milione

Con ricavi per oltre 25 milioni di euro nel 2024, utile oltre 1 milione prima delle tasse e di 684mila al netto delle imposte, più di 170 dipendenti diretti e quasi 200 delle cooperative partner, iCare si conferma importante società di intera proprietà del comune di Viareggio, e si colloca tra i primi posti fra le aziende della città. Otto sono i rami di iCare: servizi all’infanzia, refezione scolastica, farmacie comunali, porto turistico, servizi amministrativi, servizi sociali, Rsa Tabarracci, servizi cimiteriali. Resta invariato rispetto all’anno precedente, circa 100.000 euro, il premio di risultato legato al merito e alla produttività aziendale. Inseriti indici di valutazione premianti riferiti all’assenza di provvedimenti disciplinari. Previsti percorsi di formazione obbligatoria per le figure apicali deputate al coordinamento dei settori, con 20 ore annuali.

"Negli ultimi anni la società registra costantemente risultati molto positivi tanto nei ricavi quanto negli utili – ha dichiarato l’assessora Laura Servetti – ma oltre agli aspetti contabili, è da sottolineare il valore sociale prodotto da iCare ogni anno, attraverso la gestione di fondamentali servizi pubblici a livelli qualitativi molto elevati. Anche in considerazione della solida gestione societaria l’amministrazione comunale ha deciso di confermare gli attuali componenti del consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni". Moreno Pagnini ha detto: "È per me un grande onore essere riconfermato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro quale presidente esecutivo di iCare. In questi nove anni il nostro impegno è stato concentrato assiduamente nel far crescere lo standing e la reputation aziendale oltre che a garantire ai cittadini di Viareggio servizi di pubblica utilità sempre più efficaci ed efficienti, a rispondere ai vari bisogni da loro espressi e nei prossimi tre anni di mandato ci sono ancora diverse cose rilevanti da realizzare nell’interesse della comunità. Un plauso va a tutti i collaboratori di iCare, tanto ai dipendenti quanto al personale delle cooperative, che hanno contribuito a rendere tangibile la nostra mission: impegno, affidabilità e trasparenza al servizio del cittadino".

Riguardo ai prossimi lavori alla Madonnina, Pagnini ha confermato che entro quest’anno partiranno i lavori del frangiflutti a completamento dei progetti, e che la gestione dei 500 posti barca, fino ad una lunghezza di 18 metri, porta circa 1 milione di ricavi annui, con un margine variabile medio dai 100 ai 150mila euro. Il presidente ha pure sottolineato la piena efficienza commerciale dell’azienda che "paga i fornitori a 30 – 60 giorni e che anche in tal modo riesce a spuntare importanti vantaggi sui prezzi, mentre l’azienda è posizionata ai primi posti in Toscana nel suo specifico settore".

Walter Strata