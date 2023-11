Vola giù dal ponteggio, è grave un operaio

E’ volato giù da un ponteggio procurandosi fratture in varie parti del corpo. Poteva sicuramente andare peggio ad un operaio di un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di un immobile in via Corsica, nel cuore di Roma Imperiale. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 15: l’uomo, un 34enne, forse a causa di una distrazione o di un malore, è caduto giù dal ponteggio, rimbalzando nel piano sottostante della struttura. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro. L’operaio è sempre rimasto lucido, orientato e non ha mai perso conoscenza. Sul posto è intervenuta un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi; necessario anche l’ausilio dei vigili del fuoco per permettere di spostare l’uomo dal ponteggio in tutta sicurezza e caricarlo sul mezzo di soccorso. E’ stato trasportato in codice rosso – da dinamica – al pronto soccorso dell’ospedale Versilia dove è stato poi ricoverato per politraumi e contusioni. Le sue condizioni sono critiche ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul cantiere è stato effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici della medicina del lavoro per verificare che fossero state adottate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.