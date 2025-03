Visite in Cittadella agli hangar e al museo

Appuntamento da non perdere nel fine settimana con le Giornate Fai di Primavera. Quest’anno, l’epicentro dell’iniziativa in Versilia sarà la Cittadella del Carnevale, con due tipologie di visite guidate a cura della sezione versiliese del Fai: una al Museo del Carnevale, grazie al supporto del personale e in sinergia con alcuni ragazzi del Marconi di Viareggio; l’altra agli hangar, grazie alla collaborazione dei carristi che hanno aderito (per lo più maestri di Prima Categoria, oltre a Matteo Raciti, fresco vincitore in Seconda). In questo secondo caso, chi visiterà gli hangar incontrerà i carristi in persona: saranno proprio i protagonisti del Carnevale a raccontare la genesi dei carri e le varie fasi della lavorazione, dal bozzetto alla costruzione fatta e finita.

La visita al Museo del Carnevale, che ripercorre la storia della manifestazione a partire dal Martedì Grasso del 1873 – data tradizionale della prima sfilata dei carri a Viareggio, nata, in base alle ultime ricerche d’archivio, tra i calafati della Darsena – sarà a ingresso libero; per l’accesso agli hangar, invece, è richiesta la prenotazione. L’evento è in programma domani dalle 10,30 alle 12,30 e poi, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.

Ulteriori info sono consultabili sul sito del Fai, dove si raccolgono le prenotazioni per la visita agli hangar.