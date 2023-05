Visite di prevenzione... in spiaggia Sarà allestito pure uno psyco-point

Dal ginecologo all’ortopedico, fino al dentista. Un pool di medici sarà presente a fare visite gratuite di prevenzione oncologica...in spiaggia. L’appuntamento è per il 20 maggio al bagno Assunta e il 21 a Marina di Pietrasanta: a promuovere l’iniziativa Fondazione “I Medici F3” con la Confraternita delle Misericordie d’Italia col patrocinio di Comune e Regione. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 gli specialisti faranno visite gratuite in assoluta riservatezza ogni 20 - 30 minuti. Sabato 20 la mattina ci saranno

il dermatologo Sara Fortunato, l’ortopedico Francesco Giron e l’odontoiatra Giacomo Rettori mentre il pomeriggio l’ortopedico Michele Losco e l’urologo Mauro Gacci. Domenica mattina sarà la volta del pediatra Luca Landini e il ginecologo Paolo Gacci; il pomeriggio la psicoterapeuta Diana Resuttana, la senologa Valentina Criscenti e le ginecologhe Natalia Skuratovich e Grisel Bertot. In contemporanea al Bagno Assunta sarà creato uno “Psyinfopoint” per offrire la disponibilità di una psicoterapeuta per colloquio relativo a depressione, difficoltà legate all’umore, difficoltà relazionali e familiari, gestione dello stress ansia ecc. Lo scopo è solo quello di realizzare uno spazio dove rispondere alle domande dei pazienti e identificare coloro che hanno la necessità di consulenza specialistica. Sia sabato che domenica anche la dottoressa Sana Barada, farmacologa libanese autrice del libro “Leggera ed invisibile”, sarà disponibile per un colloquio di valutazione relativo alle dipendenze da sostanze ma anche da stili di vita, in particolare quelle legate al cibo. Al termine della due giorni faremo poi un report sulle richieste più frequenti effettuate alle dottoresse dalla

popolazione.

Francesca Navari