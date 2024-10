Violento schianto tra auto e moto. Finisce in coma una sessantenne

La vita appesa a un filo. E’ ricoverata all’ospedale di Livorno in condizioni gravissime una donna di 60 anni che, a bordo di una moto, ha impattato con una vettura. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 10,30 in via Esterna in località Corvaia. Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica una Ford Fiesta condotta da B.C. 60 anni di Seravezza, stava scendendo verso Pietrasanta quando, durante una manovra, si è scontrata con una moto Honda di grossa cilindrata che procedeva nella stessa direzione. Alla guida un uomo di 63 anni – P.L. di 63 anni di Castelnuovo Magra – e seduta dietro B.G., una sessantenne di Lucca. La peggio è toccata a quest’ultima che è stata sbalzata per alcuni metri ed è caduta rovinosamente a terra finendo in mezzo alla carreggiata: ha riportato politrauma, è stata stabilizzata sul posto e portata in codice rosso all’ospedale Versilia. Qui, viste le condizioni gravissime, con un Pegaso è stata trasferita all’ospedale di Livorno in neurochirurgia.

L’uomo che era con lei è stato portato in codice giallo sempre al Versilia; anche la conducente dell’auto, in vistoso stato dichoc, è finita in ospedale per accertamenti. I soccorsi hanno comportato un vero e proprio dispiegamento di mezzi. Sono intervenuti l’automedica di Querceta, l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio e della Pubblica assistenza di Stazzema. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia municipale di Seravezza che hanno dovuto gestire il transito lungo la strada (dove si è formata una lunga coda) ed attendere la rimozione dei mezzi dalla carreggiata: letteralmente distrutta la moto.

Francesca Navari