Vinto un bando del Pnrr. In arrivo due asili nido per circa 60 posti in più

Il Comune si è aggiudicato un altro bando Pnrr da un milione e 450mila euro per la costruzione di due nuovi asili nido. Il bando vinto da Camaiore aveva come oggetto il potenziamento dell’offerta educativa e dell’istruzione, con particolare riguardo alla prima infanzia, andando a finanziare la costruzione ex novo di asili nido. Grazie ai fondi ottenuti, sarà possibile ospitare 60 bambini in più nella fascia fino a 24 mesi.

Con il finanziamento ottenuto, sarà realizzato un nuovo asilo nido a Capezzano, di fianco al plesso scolastico esistente, che potrà ospitare fino a 45 bambini. E una nuova struttura sorgerà anche a Lido, accanto alla scuola dell’infanzia di Via Ferrarin, dove è prevista l’attivazione di 15 nuovi posti. I lavori, dati i vincoli dovuti al Pnrr, dovranno essere affidati entro il 31 ottobre e cantierizzati entro la fine dell’anno.

"Ancora una volta portiamo a Camaiore fondi europei che, innegabilmente, contribuiscono al benessere e al miglioramento della qualità dei servizi per i nostri concittadini – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; quasi un milione e mezzo di euro che investiremo su una delle tematiche più care a questa amministrazione: l’istruzione e l’educazione delle future generazioni. Ed è un traguardo storico se pensiamo che né il plesso di Capezzano, né le Ferrarin a Lido, hanno mai avuto un asilo nido. Una grande vittoria per tutta la comunità".

Entrambi gli interventi contribuiscono alla ‘trasformazione’ dei due poli scolastici, che diventeranno di fatto poli 0-6 anni, in grado, quindi, di coprire l’intera fascia dell’infanzia. "Costruire due nuovi asili nido e attivare 60 nuovi posti nella fascia 0-3 non corrisponde soltanto a un mero ampliamento del servizio, ma significa anche ridurre le liste di attesa dei nidi ad oggi esistenti e dare maggiore respiro alle famiglie del territorio – aggiunge l’assessore ai servizi scolastici Claudia Larini –; un tema che ci vede attenti e in grado di dare grandi risposte: lo stiamo facendo al nido ’Mafalda’ di Lido, dove è in corso la costruzione della nuova cucina per poter accogliere la fascia 0-12 mesi, e lo faremo in inverno con questi due ulteriori interventi. I servizi scolastici a Camaiore sono da tempo un’eccellenza più volte riconosciuta: il nostro impegno, che stiamo concretizzando, è non solo di mantenerla tale, bensì di migliorarla ed implementarla sempre di più".