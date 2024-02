Ville e case di lusso, Forte dei Marmi batte Cortina d’Ampezzo

Forte dei Marmi, 14 febbraio 2024 – Il mattone di lusso al mare batte quello di montagna. E Forte dei Marmi – secondo quanto emerge dall’ultimo studio elaborato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, rirpeso da Forbes – svetta come valori di abitazioni, superando perfino la chic Cortina d’Ampezzo. L’analisi ha messo in comparazione le cinque località italiane al top per la vacanza al mare con altrettante della montagna: con una richiesta media per una casa di pregio di 2 milioni di euro, Forte dei Marmi supera Cortina che si ferma a 1,3 milioni di euro. Secondo la ricerca, è la montagna il luogo dove si trovano gli immobili dai costi più contenuti visto che ben due città di mare su cinque superano il milione di euro: oltre a Forte dei Marmi, ci sono Capri (quasi 1.400mila euro), e Portofino, che si avvicina al milione come valore medio complessivo (955mila euro) mentre per la montagna solo Cortina d’Ampezzo supera il milione.

Ma non è tutto, visto che le località con la spiaggia sono preferite anche sul fronte della privacy, non solo per la possibilità di trovare più agevolmente case singole ma anche con metratura generosa. Forte dei Marmi che tocca addirittura l’84% delle soluzioni individuali (cioè villette con giardino) e Capri il 50%; anche il taglio degli immobili premia il paese della Versilia con maggir presenza di quadrilocali rispetto alle città competitor della montagna e – addirittura – conquistando il podio per l’offerta di pentavani che supera il 23% degli immobili presenti.

Fra.Na.