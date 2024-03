Vigili urbani H24. Da luglio a fine agosto c’è la pattuglia notturna. Con dotazioni da 007

A luglio e agosto i vigili urbani saranno in servizio H24. Manca solo il visto dell’accordo sindacale ma, con l’assunzione di altri 10 agenti di polizia locale, la cosa è fatta. Sarà una sperimentazione, e l’obiettivo della giunta Del Ghingaro è avere la pattuglia notturna anche negli altri periodi di alta affluenza turistica come a Natale, Carnevale e Pasqua. Di pari passo, la polizia locale è sempre più "smart" grazie alla crescente dotazione di apparecchiature tecnologiche acquistate dal Comune.

Il vicesindaco Valter Alberici sta coordinando con la comandante Iva Pagni il progressivo potenziamento della Polizia locale, che con le ultime assunzioni ha un organico di 80 effettivi più 6 vigili stagionali: "Una volta usciti dal dissesto abbiamo ricominciato ad assumere. Col concorso sono entrati 10 nuovi vigili urbani, e adesso è possibile lanciare il turno notturno dall’1.30 alle 7.30, che consentirà di avere pattuglie H24 dal prossimo 1° luglio al 31 agosto. Faremo il percorso sindacale come previsto dalla normativa contrattuale, per avere ogni notte 4 persone in servizio: due agenti, un ufficiale e un piantone. Faranno vigilanza e controllo del territorio, e accertamento degli incidenti stradali".

"Dopo questa sperimentazione estiva – prosegue Alberici – analizzeremo gli esiti e le ricadute sul territorio, perché vogliamo organizzare l’H24 anche in altri periodi di alta affluenza turistica, per dare un segnale alla città e ai visitatori. Di fatto è la prima volta che viene fatto questo servizio con una regolamentale normativa contrattuale: ci sono stati tentativi in passato ma furono bloccati dalle organizzazioni sindacali. Il turno notturno produrrà anche maggiore comunicazione con Carabinieri e Polizia di Stato. E pensare che il costo aggiuntivo a luglio e agosto sarà appena 6 mila euro, più o meno, per le maggiorazioni notturne".

La polizia locale, inoltre, punta a una crescente videosorveglianza del territorio. "In Passeggiata – afferma il vicesindaco – abbiamo quasi eliminato le violazioni della Ztl grazie ai 5 varchi elettronici in funzione da luglio scorso. Di fatto, dopo parecchie sanzioni, ora entrano solo i veicoli autorizzati e negli orari consentiti. Stiamo continuamente aumentando le telecamere di videosorveglianza dell’intero territorio comunale. Da dicembre in accordo con la Prefettura ne abbiamo installate altre 17, il che porta il totale a 51: e sono tutte in alta definizione. Molti di questi dispositivi sono stati posizionati in luoghi sensibili, ad esempio in prossimità di istituti scolastici e della Pineta di Ponente. Ma anche lungo viale Europa, in Darsena, alla Torre Matilde, in Piazza D’Azeglio, in Piazza Nieri e Paolini, sul viale Capponi, in via Marco Polo e a Torre del Lago in piazza della Pace".

L’elettronica aiuta sempre più le forze dell’ordine e la giunta Del Ghingaro ha deciso di spendere in tecnologia. "Per i vigili urbani – conclude Alberici – abbiamo fatto grossi investimenti in risorse umane e mezzi, compresa la nuova apparecchiatura per la rilevazione di alcol e droga fornita alla pattuglia che fa il controllo degli automobilisti. In più, l’apparecchiatura per le analisi delle sostanze stupefacenti sequestrate, uno smartphone per la compilazione dei verbali per ciascun agente, e il parco auto: 4 vetture, 2 autocarri, 5 motocicli. Inoltre abbiamo rinnovato tutti i mezzi di difesa in dotazione agli agenti, cioè le pistole d’ordinanza che erano diventate vecchie, obsolete e pericolose".