Vicenda Palio dei Micci 2024: "Non sarà assegnato a nessuno"

Le decisioni prese dalla commissione etica della precedente gestione della Pro Loco di Querceta rimangono a carico della contrada del Ponte. Per cui – a precisazione di quanto scritto ieri – il Palio 2024 non sarà assegnato ad altra contrada a seguito della squalifica del Ponte. Invece viene assegnata alla contrada del Leon d’Oro la Coppa del Presidente in quanto seconda classificata. A il Ponte rimangono assegnate le vittorie nelle manifestazioni di Miss Palio e del Festival del Miccio Canterino nell’anno 2024. Le decisioni sono state ufficializzate nella riunione tenutasi nella serata di lunedì scorso, tra il consiglio dell’associazione e le contrade con la speranza di concludere così la complessa vicenda che ha coinvolto il mondo del Palio.