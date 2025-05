Viareggio, pugni e minacce con una spranga ai passanti

Viareggio, 30 maggio 2025 – Un uomo di 36 anni, di origine marocchina, è stato denunciato dalla polizia di Stato per lesioni.

Secondo quanto spiegato il nordafricano, soccorso il 28 maggio scorso a Viareggio, in piazza Mazzini, dove gli agenti erano intervenuti per una presunta rissa, era risultato aver prima danneggiato un'auto e poi sferrato un pugno in viso ad un passante senza alcun apparente motivo.

Avrebbe anche minacciato poco prima un connazionale con una spranga, avendo però poi la peggio: sarebbe stato infatti colpito con più bastonate alla testa da parte del minacciato che è poi fuggito. Il 36enne, tra l'altro già conosciuto dalle forze dell'ordine, dopo le cure in ospedale - 7 giorni la prognosi -, è stato poi denunciato. Inoltre, essendo irregolare sul territorio nazionale, a seguito del decreto di espulsione del prefetto e del conseguente ordine del questore, è stato accompagnato al Cpr di Bari in attesa della successiva espulsione.