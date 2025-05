Versila, festa in un noto locale senza permessi. Il questore lo chiude per 15 giorni

Marina di Pietrasanta, 29 maggio 2025 – Eventi pubblicizzati sui volantini, folla davanti al locale e una parte del lungomare occupata da chi era in coda per entrare. Ma il "Bambubar", a Fiumetto, era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e preventive verifiche sull’idoneità dei locali e per questo motivo il questore di Lucca Edgardo Giobbi ne ha disposto la chiusura per 15 giorni, con decorrenza da ieri.

Era stata la polizia municipale, durante alcuni controlli, ad accertare e contestare ai gestori del "Bambubar" la realizzazione di eventi di pubblico intrattenimento, inclusa la pubblicità, nonostante la mancanza dei requisiti necessari per poterlo fare.

Secondo l’ordinanza del questore si tratta di eventi che avevano inoltre generato "imprevedibili assembramenti di avventori che, nell’attesa di poter accedere al locale, si sono riversati al limite della carreggiata mettendo in pericolo la propria incolumità e il regolare transito dei veicoli". Proprio in un recente incontro con i rappresentanti di categoria, il questore ha sensibilizzato i titolari sul rigoroso rispetto della normativa che disciplina l’organizzazione "dei pubblici spettacoli e degli intrattenimenti danzanti".

d.m.