Viareggio", Pergola da Demolire in Attività Commerciale per Abuso"

Pergola da demolire in un’attività a Lido: scatta l’ordinanza comunale urgente. Ancora un abuso in zona paesaggistica: una ‘pergotenda’ appoggiata senza autorizzazione all’attività commerciale. La pergola in metallo serve da ‘succursale’ e ampliamento dell’attività: da marzo era stato avviato il procedimento amministrativo con l’intimazione al titolare di sbaraccare la struttura e, vista l’insistenza nel divieto, lo stesso adesso dovrà demolirla entro tre mesi pena una multa da 20 mila euro e la possibile acquisizione da parte del Comune. Si tratta di una struttura chiusa a vetri: l’altezza in media va due 2,5 metri. Un bel piazzale di 40 metri quadrati di superficie attaccato all’attività: eseguita in metallo leggero, era stata chiusa ai lati con il vetro e coperta con telone di plastica. La società titolare aveva chiesto una proroga per sanare il tutto, ma non è stata concessa: Nel caso in cui non si provveda a demolirla, verrà eseguita la procedura in maniera forzosa da parte dell’ente a spese del proprietario.