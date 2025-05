Via Mazzini, si vede il traguardo: "Lavori completati tra dieci giorni"

"Avanti tutta: via Mazzini e piazza Viani". Copyright: l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci, titolare dell’ufficio che ha firmato (e sta firmando) in modo indelebile il secondo mandato amministrativo del sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Per la principale arteria del centro, dopo aver stimato di arrivare al fotofinish "nell’arco di due o tre settimane" appena qualche giorno fa, Pierucci ha finalmente dato una deadline certa (meteo permettendo): "Con questi ultimi 10 giorni concludiamo i lavori di riqualificazione di Via Mazzini – l’annuncio dell’assessore –; tutto nuovo: fognatura nera, fognatura bianca, reti del gas, acquedotto, illuminazione pubblica. Due milioni e mezzo di euro di lavori che hanno trasformato una via degradata, incasinata e buia nel corso principale di una città moderna e attraente. Adesso passiamo al trattamento e lucidatura dei marmi e finalmente l’opera sarà consegnata alla città".

Per chiudere definitivamente la partita di via Mazzini, oltre che tirare lucido i marciapiedi, bisognerà attendere la riasfaltatura completa della strada. Intanto, la pista ciclabile è già stata riaperta al transito anche nell’ultimo isolato, benché persista qualche ostacolo dovuto ai lavori in corso. Messi a dimora pure gli alberelli, è davvero solo una questione di giorni.

Nel frattempo, "finiti anche i lavori sulla viabilità intorno a piazza Viani – continua Pierucci – che insieme alla ristrutturazione completa dell’area restituisce alla città un’altra area di grande pregio per Viareggio. Insomma, tanti fatti – conclude l’assessore – che uno alla volta completano la nostra visione per la città di domani. Grazie a tutti i cittadini che hanno avuto pazienza, alle attività, a chi ha progettato e a chi ha lavorato".