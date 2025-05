Erosione e tutela delle coste : "Novità importanti sul fronte"

Novità sul fronte erosione: sono attualmente in fase di revisione due percorsi normativi – uno a livello regionale e uno nazionale – che potrebbero finalmente rendere possibile il riutilizzo dei sedimenti dragati dalle aree marine esterne alle strutture portuali anche per finalità di ripascimento e difesa ambientale. E’ quanto emerso dalla Biennale del Mare Blu di Livorno, dove si è svolto il convegno “La gestione della fascia costiera: criticità, strategie e soluzioni operative”, a cui è intervenuto anche il professor Mauro Rosi, vulcanologo, coordinatore di Romcav (Rete Operativa per la Manutenzione della Costa Apuo Versiliese) e membro dello staff del sindaco Murzi. Nel suo intervento, dal titolo “Romcav: un modello integrato per contrastare l’erosione costiera”, Rosi ha illustrato l’esperienza della rete promossa nel 2023 da Forte dei Marmi per avviare un’azione intercomunale strutturata per la tutela del litorale. "È bene precisare - evidenzia Rosi - che l’obiettivo non è trasportare sulla costa sabbie dragate dall’interno dei porti, che potrebbero presentare criticità ambientali, bensì intervenire preventivamente in mare per intercettare i sedimenti prima che si accumulino nei canali di accesso". L’occasione del convegno è stata colta da Rosi per rivolgere a tutti l’auspicio che i percorsi avviati giungano a completamento affinché la “nostra risorsa sabbia”, abbondantemente presente, possa essere gestita.