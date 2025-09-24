Viareggio: che festa per il nuovo stadio Dei Pini, parata di stelle del calcio

Viareggio, 25 settembre 2025 – E’ anche da uno stadio degno di questo nome che passano i successi di una città. E Viareggio dice bentornato allo Stadio Dei Pini – Torquato Bresciani, inaugurato in una emozionante cerimonia nella serata di mercoledì 24 settembre. Una grande passerella di campioni acclamatissimi: da Lippi a Del Piero, tutti sul rinnovato e tirato a lucido campo dello stadio per una serata che è da ricordare. Una struttura completamente rifatta, un grande traguardo appunto per la città. A fare gli onori di casa, il sindaco Del Ghingaro, che ha tagliato il nastro con accanto i campioni. E poi, tanta gente sugli spalti. Tanti viareggini che hanno voluto presenziare a un momento importante per la comunità. A condurre la serata Alessandro Bonan, conosciuto volto di Sky Sport. Grande lo spettacolo fornito dai giovani e giovanissimi in rappresentanza di 30 società viareggine di tutti gli sport.

Tantissimi i volti noti del calcio: Alessio Tacchinardi e Ciro Ferrara hanno ricordato le loro esperienze alla Coppa Carnevale, stessa cosa fatta da Massimiliano Maddaloni. Il viareggino Alessandro Mannini ha ripercorso i tempi della sua esperienza in bianconero («Il ragazzo para bene», gli cantavano dagli spalti) al crepuscolo della propria carriera.

Emozioni su questo prato le ha vissute anche Alessandro Del Piero: “Non sta a me a dirlo, di certo una delle più importanti l’ho segnata nel 1994 su questo campo. Quel Juventus-Fiorentina, finale della Coppa Carnevale, decisa da una mia rete al golden gol non lo dimenticherò mai”.