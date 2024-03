"Viareggio: Mover investe 20mila euro per il ripristino della Pineta di Ponente in vista della primavera"

L’erba umida sotto gli alberi inizia a riempirsi di margherite, di viole, piscialletto e non ti scordar di me. I cani che scodinzolano, gli operatori che lucidano i chioschi tra i pini dopo il lungo letargo invernale, i biciclettai affacciati sul viale Capponi che gonfiano le ruote dei grilli e delle carrozzelle, giostre e trenini che oliano gli ingranaggi...

Quando sboccia la primavera la Pineta di Ponente si ridesta, e per favorirne la piena accessibilità e fruibilità, proprio in vista della bella stagione, quest’anno Mover – su sollecitazione dell’amministrazione di Giorgio Del Ghingaro – ha realizzato un corposo piano di ripristino dei principali vialetti, stendendo materiale stabilizzante (lo stesso utilizzato un anno fa per lo stradello sterrato della Lecciona) per appianare dossi e buche che rendevano complicato il transito, in particolar modo a passeggini e carrozzine. Ma insidiose anche per le passeggiate quotidiane degli anziani e dei bambini.

Un intervento da circa 20mila euro che il presidente di Mover, Stefano Bucciarelli, durante questa settimana ha seguito di persona. "Ogni primavera – spiega Bucciarelli – Mover si occupa della manutenzione dei vialetti della Pineta, ma quest’anno i lavori sono stati più approfonditi che in passato". Uno sforzo necessario a causa del maltempo che ha compromesso gran parte degli accessi al parco, trasformati dall’acqua in un pantano di terra e fango. Molte poi le piante cadute o abbattute, che hanno smosso il terreno.

"Seguendo di persona gli operai nel loro lavoro – racconta Bucciarelli – è stato bello anche percepire quanto questo intervento, pur semplice, sia stato apprezzato. Dagli operatori della Pineta, ma anche dai cittadini. Dalle mamme con i passeggini, dalle persone con disabilità che sono tornate a muoversi in piana libertà nel parco". Resta da completare solo il tratto nei pressi del dancing Trocadero, "la prossima settimana – conclude Bucciarelli – penseremo anche quello". Mentre prosegue al taglio dell’erba, già cominciato dal fronte Nord, a corredo dell’opera di riordino della Pineta in vista della Pasqua

mdc