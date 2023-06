Viareggio, Giustizia Fatta, Ma Non Basta. Manutenzione Necessaria Per Il Cuore E La Memoria

Davide Rondoni

Fu un errore di manutenzione. Ci sono stati anni di processi. Giustizia è fatta e no, non è fatta. Ancora udienze. Ancora ricostruzioni. E dolore. Perchè la giustizia non basta mai, tantomeno in cose del genere, in atrocità del genere. Quale giustizia può risarcire la sventura ? Basta solamente cercare la giustizia, o bisogna tutti imparare la manutenzione? Ora occore tutti fare manutenzione. Non solo sui treni, ma nel cuore. Occorre innanzitutto la manutenzione della memoria. Viareggio certo non dimentica quel cielo rosso inferno. E gli sventurati portati via, anche piccole vite, gente di passaggio per caso.