"Viareggio digitale" Servizi ai cittadini sul web

È online da lunedì il nuovo portale ‘Viareggio Digitale’, sviluppato dalla ‘Web Soup’ di input dell’amministrazione. Si tratta di un contenitore dalla duplice funzione: da un lato, instradare all’educazione digitale tutte quelle persone che, per un motivo o per l’altro, abbiano riscontrato delle difficoltà nel muoversi in rete; dall’altro, facilitare il rapporto tra cittadinanza e istituzioni in un mondo sempre più digitalizzato. Su ‘Viareggio Digitale’ si potrà imparare a navigare in acque sicure nel mare magnum dei servizi erogati online: basterà interfacciarsi con il sito per avere a disposizione dei video tutorial esplicativi sulle azioni più disparate, dall’autenticazione Spid al pagamento delle imposte. Inoltre, si potrà ‘dialogare’ virtualmente con il Comune, sia su temi specifici – a titolo di esempio, basterà scrivere la parola ‘rifiuti’ nella barra di ricerca per avere accesso a tutte le informazioni su raccolta e smaltimento – sia in generale, proponendo idee e suggerimenti all’amministrazione. "Si tratta di un lavoro di avvicinamento del Comune e dell’amministrazione ai cittadini – spiega l’assessore all’agenda digitale Valter Alberici –; un percorso che abbiamo intrapreso per garantire maggiore fruibilità degli strumenti informatici. È un progetto molto bello, fatto bene. Il sito dovrà diventare un punto di riferimento per cittadini, imprese ed enti locali, e ha tutte le caratteristiche perché anche chi è alle prime armi possa sperimentare il confronto con i sistemi informatici, nell’ottica di una sempre maggiore informatizzazione. È un passo avanti deciso verso la smart city. Inoltre – conclude Alberici – c’è la possibilità per i cittadini di discutere con noi, lasciando feedback e idee".

Il funzionamento del portale è stato illustrato per ‘Web Soup’ da Giulia Genovesi: "Nasce con l’obiettivo di migliorare le competenze online di cittadini, imprese e pubblica amministrazione – racconta –; attraverso diversi livelli di accesso, raccoglie tutorial video e testuali che aiutano l’utenza a migliorarsi. I contenuti digitali prodotti per il comune di Viareggio sono stati realizzati con Sea Ambiente, Sea Risorse, Mover e Icare. Si può accedere a vari livelli: il più immediato è la scuola digitale, con video di approfondimento e un breve test che aiuta a capire quale sia il proprio livello di digitalizzazione, con relativi suggerimenti per la formazione specifica. Poi c’è il piano della ricerca". In Toscana, solo Viareggio e Firenze hanno un portale di questo tipo.