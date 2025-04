Viareggio capitale della vela. Una serie di grandi eventi. Anche con il mito Paul Cayard

Ci sarà anche il mito Paul Cayard a gareggiare nelle Star Open durante il campionato Europeo di vela dal 9 al 14 giugno, evento d’apertura della “Viareggio Yachting Destination Events”. Sarà un grande appuntamento sportivo di risonanza internazionale, organizzato dal Club Nautico Versilia, Società Velica Viareggina, Comune di Viareggio e Navigo che si concluderà dal 25 al 28 giugno con la quarta Viareggio-Bastia-Viareggio, trofeo Angelo Moratti.

Viareggio ospita una delle più importanti flotte Star e lo spettacolo sarà assicurato da sette regate di altissimo livello tecnico che si svolgeranno in un campo di regata considerato ottimale dagli equipaggi. Alla presentazione della manifestazione c’erano il presidente del Cnv, Roberto Brunetti, gli assessori al turismo Alessandro Meciani e allo sport Rodolfo Salemi, il presidente di ICare Moreno Pagnini, il direttore di Navigo Pietro Angelini. Presente anche la classe 4a B del Nautico Artiglio e numerose personalità e addetti ai lavori, tra i quali Julio Andrade dirigente Unitar e Cifal delle Nazioni Unite. Brunetti ha ringraziato quanti stanno lavorando per mettere insieme un mese molto intenso di appuntamenti sportivi e culturali, frutto di una stretta sinergia tra il Club stesso (uno dei più noti e importanti in Italia) il Comune e Navigo.

L’assessore Meciani ha rimarcato la valenza del “marchio” Viareggio Yachting Destination, già visto in precedenti occasioni e che sta definendo il futuro delle manifestazioni a supporto della città e del suo ambito nautico, a 360 gradi. Salemi ha ricordato i vari settori in cui il Comune ha già avuto risultati di prestigio, tra cui il nuovo stadio, le tappe del Giro d’Italia, il palasport, il rally del Ciocco e la vela che segnerà il 2025 come uno dei più intensi sotto questi aspetti. Il presidente di Icare Pagnini, nel sottolineare il lavoro istituzionale dell’azienda comunale sul porto, ha evidenziato il vincolo verso le manifestazioni che coinvolgono il pubblico più ampio, e che sono sostenute economicamente con impegni importanti.

Muzio Scacciati, direttore sportivo del Club Nautico, ha voluto ricordare le precedenti quattro occasioni in cui a Viareggio fu organizzato con successo il campionato Europeo classe Star, e cioè nel 1975, 1977, 2010 e 2017. <Siamo ora alla quinta edizione e cercheremo di essere all’altezza, mentre per la Viareggio Bastia Viareggio, abbiamo deciso di porre la boa non più a Bastia, ma poco lontano, a Macinaggio, perché a Bastia il vento non è quasi mai sufficiente>. Gli appuntamenti in banchina davanti al Cnv dal 17 al 24 giugno saranno: tavola rotonda “Sviluppo del porto di Viareggio in materia di infrastrutture e di sostenibilità finanziaria e ambientale promossa da Azimut Investimenti, Viareggio Porto 2020, Comune di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana, Navigo e Marevivo, per proseguire con la giornata nella quale saranno festeggiati i 40 anni di Marevivo con tema "Legge Salvamare", importante strumento che manca ancora dei decreti attuativi per essere operativa e realmente efficace, con Raffaella Giugni, e con uno spazio bambini con esclusivi personaggi del mondo dei cartoni animati e visori messi a disposizione per esplorare virtualmente i magnifici fondali marini. Giovedì 19 sarà dedicato all’Amerigo Vespucci con la presentazione di “Amerigo Vespucci, orgoglio italiano” l’ultimo libro dell’ammiraglio Cristiano Bettini.

Il 20 grande festa per i 200 anni del Cantiere Codecasa, mentre dal 21 al 24, focus dedicato alla robotica, all’innovazione e al digitale con attività coordinate da Navigo: incontri, workshop ed esperienze con obiettivo di valorizzare le nuove tecnologie e lo sviluppo di competenze e soluzioni. Infine dal 25 al 28 giugno, l’attesa regata VBV, con i Maxi (over 60’) e le imbarcazioni Over 42’ (12.80 mt). Il record è quello di 12 ore, 29’ e 19’’ dello skipper triestino Furio Benussi che con il suo Fast and Furio Sailing Team e il Maxi 100’ Arca SGR , è stato il vincitore indiscusso delle prime tre edizioni. Walter Strata