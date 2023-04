Bolletta choc, coppia disperata: oltre 450 euro d’acqua in un solo trimestre

Viareggio, 6 aprile 2023 – Dentro l’Uovo di Pasqua l’amara sorpresa delle bollette. Che sono da pagare, ci mancherebbe altro. Però è difficile mettere in conto un salasso da 457 euro (quattrocentocinquasette). Nulla di strano se si trattasse di un’azienda. Ma stiamo parlando di una bolletta Gaia a uso domestico. Prima casa. Beh, sarà abitata da un nucleo familiare di 5-6 persone, magari con un anziano e un figlio piccolo... No, è una casa abitata da una coppia senza figli. Due persone. Forse c’è una perdita nascosta? Sembra di no, perché i consumi sono in linea con lo storico. Forse la notizia sta proprio qui: non ci sono errori nella bolletta. Questo è il costo dell’acqua, comprensivo anche di fognatura e depurazione, come si sa.

"Io non capisco proprio come si possa arrivare a certe cifre – ci dice l’intestatario della bolletta di Gaia – Fino al 2020 vivevo da solo. Il consumo medio era di circa 75 metri cubi d’acqua e la bolletta si aggirava tra i 55 e i 65 euro a trimestre". Per un totale attorno ai 235 euro che incidevano per poco meno di 20 euro al mese. Nel 2021 inizia una convivenza. Ed è normale che raddoppi il consumo dell’acqua anche per il maggior uso di lavatrice e lavastoviglie.

E difatti nel 2021 il consumo passa a 125 metri cubi che tradotto in bolletta porta a un conguaglio di 169 euro in un trimestre per un totale annuo di 359 euro. Che incidevano per 30 euro al mese. Poi sono arrivati gli aumenti nel 2022. E sono arrivate nell’ordine quattro bollette: 1 da 300 euro, 2 da 64 euro e poi l’ultima pochi giorni fa di 457 euro. Che portano il totale a 885 euro che incide sul bilancio mensile per 74 euro. Quasi il triplo rispetto all’anno precedente, quasi quattro volte superiore rispetto a 2-3 anni fa.