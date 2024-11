Viareggio, trovato con la droga davanti a una scuola: arrestato un 21enne

Viareggio, 5 novembre 2024 – Sono scattate le manette per un cittadino marocchino di 21 anni, trovato con della droga a Viareggio. A scoprirlo è stata una volante della polizia, che stava pattugliando la città. I poliziotti, arrivati vicino a una scuola, in zona Darsena hanno notato l’uomo, e a insospettirli è stato proprio il suo fare sospetto che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Alla vista degli agenti infatti, il 21enne ha tentato invano di disfarsi di una busta, che conteneva della droga.

Ma i poliziotti se ne sono accorti e lo hanno fermato, trovandolo in possesso di ben 22 “dosi” di cocaina, per un totale lordo di 18,34 grammi. In più, dalla perquisizione, è emerso che l’uomo aveva una confezione di hashish del peso lordo di 3,28 grammi. E gli sono stati trovati addosso anche del denaro in contanti, una somma di 255 euro, in banconote in vario taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita. Sia la droga che i soldi sono stati sequestrati. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio del 4 novembre. A quel punto per l’uomo sono scattate le manette. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Maurizio Costanzo