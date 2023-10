Maltempo a Pietrasanta, viale Apua chiuso al traffico

Viareggio, 31 ottobre 2023 – A causa del maltempo a Pietrasanta, viale Apua è stata chiusa al traffico. Lo ha deciso l’amministrazione comunale dopo l’ondata di perturbazione che tra la serata di lunedì 30 ottobre e la mattina di oggi, 31 ottobre, ha provocato la caduta di due tigli, il distacco di una grossa branca da un altro albero e di vari rami.

Il divieto di transito resta fino al passaggio della perturbazione in corso sul nord ovest della Toscana e che stando alle ultime indicazioni ricevute non si esaurirà prima di venerdì 3 novembre. In particolare, il tratto tra la statale Aurelia e via Unità d’Italia, resterà chiuso al transito veicolare, ciclabile e pedonale.

Preoccupa il deciso rinforzo del vento. “Questa mattina i tecnici comunali hanno potuto verificare le condizioni del viale con maggiore chiarezza - riferiscono gli assessori a protezione civile e lavori pubblici, Tatiana Gliori e Matteo Marcucci - alle 13 sono stati tre gli abbattimenti effettuati e altrettante le potature eseguite sulle branche di altri esemplari arborei. Le ditte incaricate sono al lavoro già da ieri sera e proseguiranno in via straordinaria mercoledì, anche alla Versiliana, per rimuovere tronchi e rami ed effettuare potature. Viale Apua, al momento è un'area di cantiere e non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprirlo al transito di automobili, bici e pedoni”.

Ai residenti è raccomandata massima prudenza: "In questi giorni -aggiungono gli assessori - evitiamo passeggiate nelle aree boscate”.