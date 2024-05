Viaggiare in bicicletta. Manuale per l’accoglienza agli operatori degli hotel

VIAREGGIO

Subito dopo la partenza dalla Versilia della sesta tappa del Giro d’Italia, sono arrivati a Viareggio i delegati della 74^ assemblea nazionale di Federalberghi, che sino a domani.

Si tratta di una felice coincidenza, che porta il mondo delle due ruote e il mondo del turismo a incrociare il proprio percorso a ridosso della Ciclovia Puccini, che nel 2023 ha vinto l’Oscar italiano del cicloturismo.

"Il cicloturismo – sottolinea Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi – è un universo molto ampio, che non è abitato solo da agonisti e cicloamatori, ma anche da pedalatori occasionali e semplici spettatori. Persone certamente diverse tra loro, ma tutte rese egualmente speciali dall’attenzione per uno stile di vita sostenibile, responsabile, inclusivo". "La bicicletta – prosegue Bocca – può costituire un potente strumento, grazie al quale integrare le opportunità già esistenti sul mercato o generare nuove proposte di viaggio".

Un settore quello del cicloturismo che mostra segnalidi crescita esponenziali. L’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio restituisce la stima di oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche nel 2023, il 6,7% delle presenze complessive registrate in Italia.

L’elemento che appare rilevante è quello che vede le presenze direttamente associabili alla fruizione cicloturistica non solo riallinearsi al dato pre-pandemico, fenomeno che si è registrato anche per gli altri prodotti turistici; bensì, crescere di un ulteriore 4% rispetto ai 54 milioni di presenze registrati nel 2019, anno che, come ben sappiamo, ha rappresentato il picco del turismo italiano nell’ultimo decennio.

Per questo a testimoniare lo stretto legame che intercorre tra turismo e ciclismo, nel corso dell’assemblea sarà presentato in anteprima un manuale che offre all’albergatore informazioni e consigli utili per accogliere al meglio gli amici della bicicletta.

"Federalberghi e il Centro di formazione management del terziario pongono questo lavoro al servizio delle imprese e delle destinazioni turistiche – conclude Bocca – con l’auspicio di aiutarle ad attirare nuovi clienti e, soprattutto, a soddisfare al meglio le esigenze dei propri ospiti".

A partire dal 15 maggio, i soci di Federalberghi potranno ottenere gratuitamente copia della versione e-book del manuale, facendone richiesta alle associazioni territoriali degli albergatori. E oggi il congresso di Federalberghi vivrà il momento pubblico con un talk show cui prenderanno parte, oltre al presidente Berbabò Bocca, anche i ministri del turismo Daniela Santanché e quello dello sport e dei giovani Andrea Abodi. La giornata si aprirà con i saluti del sindaco Giorgio Del Ghingaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Dopo la relazione introduttiva del Presidente Bernabò Bocca, sarà la volta della tavola rotonda dal titolo “Turismo, Sport e Grandi Eventi”, un momento di dibattito in forma di talk show, moderato dal vicedirettore de Il Giornale e conduttore di Quarta Repubblica Nicola Porro. Sul palco, come anticipato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il concittadino Campione del Mondo 2006 Marcello Lippi, l’imprenditore Flavio Briatore.

