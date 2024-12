Viabilità disastrosa alla Darsena: Comitato e UDINA chiedono riunione urgente

Sono diverse le richieste inviare da Danilo Modaffari, presidente del Comitato Territorio Darsena, e Giancarlo Federigi, presidente di UDINA (Unione Cantieri Navali Viareggio), all’assessore Francesco Pierucci per una riunione urgente in cui discutere il da farsi per le strade della Darsena, senza però nessuna risposta ancora.

Quest’ultime, come affermano Modaffari e Federigi, "hanno una viabilità disastrosa, tra buche e voragini: l’ultima è stata ricoperta pochi giorni fa". C’è bisogno, a detta dei due, di una riunione urgente per aggiornare il Comitato e i cantieri navali rappresentati da UDINA.

"Riteniamo inderogabile - continuano - procedere all’appalto dei lavori e programmare l’inizio al più presto: vogliamo capire che cosa sia stato fatto in questi mesi e se ci sono eventuali ostacoli". L’urgenza di accelerare va di pari passo con il rischio di lasciare incompiuta l’opera prima della fine dell’amministrazione corrente.