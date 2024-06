"Via Savi dirà addio alle radici". Stanziati 380mila euro di interventi. E... poi pista ciclabile in via Fratti

La stagione dei cantieri non conosce sosta, nemmeno d’estate. E infatti dalla prossima settimana riprenderà il piano delle asfaltature da un milione e mezzo di euro che il Comune, d’intesa con Mover come previsto dal contratto di servizio, ha studiato per rinnovare le strade e i marciapiedi del Varignano. Nel frattempo, giusto ieri, la giunta Del Ghingaro ha dato il via libera, e dunque finanziato il progetto per via Paolo Savi, in Darsena, e in particolare per ripristinare la strada laddove le radici dei pini, nel tempo, hanno sollevato e crepato l’asfalto. "Mentre a fine giugno – ricorda ancora l’assessore all’urbanistica Federico Pierucci – inizieremo anche con il primo lotto della nuova pista ciclabile lungo via Fratti".

Assessore Pierucci, partiamo dalla novità. Da via Paolo Savi.

"Per la via Savi abbiamo finanziato un piano di interventi da 380 mila euro. Trecento mila euro per la completa asfaltatura della strada e il rifacimento dei marciapiedi a monte della via Menini. Altri ottanta mila euro, che arrivano dai proventi delle multe, sono invece impegnati per ripristinare il manto stradale, sempre nel tratto a mare di via Menini, con la rimozione delle radici affioranti dei pini. Dove sarà necessario gli alberi verranno rimossi e sostituiti con nuove piante".

Quando aprirà il cantiere?

"La data fissata è quella del 15 luglio, e partiremo proprio dall’incrocio con via Menini scendendo giù verso il mare. L’intervento di rimozione delle radici ricalcherà sostanzialmente quello che due anni fa abbiamo fatto in via Virgilio, ripristando la sicurezza in un tratto che in varie occasioni i cittadini hanno segnalato come pericoloso . E, con una pausa per le ferie d’agosto, contiamo di concludere l’opera per la fine di settembre. Sappiamo che è un intervento molto atteso, per questo siamo felici di partire presto".

La nuova pista ciclabile in Fratti, invece?

"Per il primo lotto, ovvero quello compreso tra villa Argentina e l’ex ospedale Tabarracci, la ditta inizierà a lavorare per la fine del mese. Partendo proprio dall’incrocio con via Vespucci e risalendo verso Nord. Sempre in zona Centro-Marco Polo proseguirà verso monte, senza interruzione, anche il cantiere di via Bertini per asfalto, marciapiedi e riordine del verde".

Anche al Varignano riprendono i lavori per rinnovare strade e marciapiedi...

"Esattamente. Dopo la via Paladini, da lunedì cominceremo a mettere i cartelli con i divieti di sosta e da metà settimana si inizia anche qui".

Quali sono le strade interessate?

"Dovremmo cominciare dalla via Aurelia Sud, tra via dei Marmi e il passaggio a livello (per 180mila euro). E poi il programma include via della Resistenza, nel tratto tra via del Forcone e il ponte di Maghetto (66mila euro), la via Santa Marta, tra via dei Marmi e via dei Campi (29mila euro), la via dei Marmi, tra via Santa Marta e Aurelia (46mila euro). E ancora via del Forcone, tra via 8 Marzo e via della Resistenza (97mila euro), via del Pastore, tra via Aurelia e via della Resistenza all’angolo con via Paladini (206mila euro), via dei Campi, tra via dei Peecchi e via De Sortis (93mila euro) per finire proprio con la via dei Peecchi, da via della Libertà fino al termine della strada (54mila euro).

E poi?

"Intanto il 21 giugno inauguriamo il nuovo Belvedere di Torre del Lago. Andiamo avanti con la via Mazzini, con Palazzo delle Muse. E poi si vedrà. La stagione è ancora lunga... "

mdc