Via San Francesco rinascerà: "Più sculture e illuminazione"

Nessuna strada di serie B, come si lamentavano i commercianti nell’edizione di ieri: via San Francesco diventerà più sicura grazie al potenziamento dell’illuminazione pubblica e accoglierà nuove sculture, anche in forma permanente. A promettere questo cambio di passo è il sindaco Alberto Giovannetti (nella foto), il quale nega che questa zona sia stata dimenticata dal Comune. "Questa strada – dice – è ’cucita’, nella forma e nella sostanza, al centro storico. È parte del circuito del Parco internazionale della scultura e accoglie i visitatori in un vero e proprio itinerario d’arte. A giorni alcuni artisti effettueranno un sopralluogo per collocare in modo permanente le loro opere in via San Francesco".

Sul fronte della sicurezza il sindaco ricorda la telecamera posizionata al semaforo proprio per scoraggiare comportamenti azzardati e pericolosi da parte degli automobilisti. Oltre all’accordo con Enel da 15,5 milioni (in project financing) per la riqualificazione energetica di tutta la rete di pubblica illuminazione, con i punti luce di via San Francesco resi efficienti e moderni come nel resto del territorio. "Quanto agli eventi – conclude – è evidente che per organizzarli in questa zona occorrerebbe intervenire pesantemente sulla viabilità, come succede con il Carnevale e il San Biagio, con inevitabili disagi per avventori e residenti".