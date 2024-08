Via Provinciale, cede l’asfalto. La strada dovrà essere chiusa

Mercoledì sera si è verificato un cedimento dell’asfalto sulla Provinciale per Vallecchia, nel tratto fra piazza Matteotti e via San Francesco. Immediato l’intervento dell’ufficio tecnico comunale e della polizia municipale per circoscrivere e segnalare adeguatamente lo sprofondamento, di dimensione limitata ma situato al centro della carreggiata, nei pressi di una conduttura di fognatura nera. Ieri mattina, dopo un ulteriore sopralluogo dei tecnici dell’ente e dell’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci, è stata contattata Gaia spa per accertare l’origine del cedimento e concordare le azioni necessarie alla definitiva riparazione: "Con il fine settimana alle porte – ha spiegato Marcucci – e un intervento che richiederà almeno 2 giorni per essere ultimato, abbiamo preferito procedere con una sistemazione provvisoria, attraverso la posa di un foglio di lamiera in corrispondenza dello sprofondamento e organizzarci per iniziare le operazioni lunedì: sarà inevitabile, infatti, la chiusura del tratto stradale interessato dal cedimento".

I lavori saranno a cura del gestore del servizio idrico, con l’ente municipale pronto a intervenire in supporto per quanto di competenza; la causa del cedimento sembrerebbe imputabile a una perdita nelle tubazioni ma la dinamica sarà chiarita al momento dello scavo. L’assessore Marcucci ringrazia per il pronto intervento i tecnici comunali, quelli di Gaia e, per la sempre puntuale collaborazione, il comando di polizia municipale, che nelle prossime ore emetterà i provvedimenti di viabilità necessari al rapido e sicuro svolgimento delle attività di cantiere.