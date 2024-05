La riqualificazione di via Mazzini è uno dei progetti centrali della giunta Del Ghingaro e in particolare dell’assessore ai lavori pubblici, Federico Pierucci. Il cantiere, fra mille difficoltà procede da monti verso mare. Da alcuni giorni sono stati istituiti i divieti di sosta tra via Battisti e via Veneto (altri due isolati), e sono stati recintati i marciapiedi. ma al momento i i lavori veri e proprio non sono ancora iniziati. E’ stato allestito il cantiere e creato una zona si stoccaggio del materiale in via Battisti a nord di via Mazzini. Però non è stata ancora ufficializzata dalla giunta la variazione di traffico per evitare congestionamenti e limitare i disagi per residenti e automobilisti. Le macchine per ora continuano a transitare (ma non a sostare) fino a via Veneto, dove possono girare a destra (verso la Darsena) o a sinistra (verso il Marco Polo). Cosa succederà quando il traffico sarà chiuso all’altezza di via Battisti?