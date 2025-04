Via libera ai grandi eventi. Dagli agrumi al panettone fino a "Marina in fiore"

Dalla tradizionale "Marina in fiore", con un’inedita anteprima, fino all’edizione straordinaria del mercatino dell’antiquariato, che passerà da due a tre giorni. E poi lo street food, la festa del panettone, quella degli agrumi e il bando per i mercatini estivi. Dulcis in fundo, l’evento di domenica al Sant’Agostino con l’attrice francese Corinne Clery che segna la pace tra la Fondazione Versiliana e la Fondazione Terre Medicee di Seravezza avendolo promosso insieme ricucendo il recente "strappo" diplomatico. Anche se il meteo fa di nuovo i capricci, lo sbocciare della primavera fa rima con la valanga di eventi che il Comune ha deliberato in questi giorni.

Marina in fiore. Il benvenuto alla bella stagione segna una novità per lo storico evento di Tonfano. La tre-giorni partirà infatti il 1° maggio con "Aspettando Marina in Fiore", di scena in piazza XXIV Maggio e piazza Amadei. L’anteprima, voluta dal vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani, farà da apripista all’allestimento della fiera che il 2-3 maggio coinvolgerà anche le vie Carducci, Versilia e Donizetti sotto la regia del Consorzio di promozione turistica della Versilia in collaborazione con il Comune e le categorie economiche. "Sarà un’occasione d’incontro con la nostra terra, approffitando del giorno festivo – spiega Bresciani – e puntando su un’iniziativa che affonda le radici nella tradizione di Marina. Il 1° maggio avremo un allestimento più raccolto, poi nei due giorni successivi verranno operatori da tutta Italia con piante e fiori, prodotti agricoli e oggetti da giardino". Adesioni entro il 15 aprile: info sul sito www.inversilia.com

Street food. La kermesse, a cura di Marina eventi, sarà a Tonfano dal 1° al 4 maggio. Oltre a via Da Vinci, gli stand saranno collocati sul ramo sud di via Versilia, tra via Da Vinci e via Prati.

Versiliana. Domenica alle 17 il "Caffè" celebrerà gli anni ’90 al Sant’Agostino segnando la pace tra Pietrasanta e Seravezza dopo il bisticcio sul cartellone unico in Versilia. I temi saranno infatti quelli di "Ritorno ai ’90. La prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo", in partenza sabato al Palazzo Mediceo e alle Scuderie Granducali di Seravezza. Ospite, domenica, sarà l’attrice Corinne Clery intervistata dall’inviata di "Striscia la notizia" Rajae Bezzaz.

Antiquariato. La giunta ha accolto la richiesta dell’associazione "Promozione antiquariato" di Forte dei Marmi e pertanto la prossima fiera si terrà non più il 25-26 ma dal 25 al 27 aprile lungo la "passeggiata di Ciulla" in piazza Statuto.

Mercatini. I banchi degli hobbisti tornano in piazza XXIV Maggio, a Tonfano, dal 31 maggio al 2 giugno, dal 5 luglio al 7 luglio, dal 2 al 4 agosto e il 13-14 settembre: a breve il bando.

Sapori. Già decise, infine, la seconda edizione della "Festa del panettone" (tra novembre e dicembre 2025) e la "Festa degli agrumi" nel 2026 e nel 2028.