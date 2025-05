Via Francigena a cavallo. Giubileo della Misericordia con evento a Camaiore

La via Francigena torna a dimostrare la sua centralità come vetrina per tutto il territorio massarosese. Nel primo fine settimana di luglio, lo storico itinerario di pellegrinaggio sarà teatro di un evento suggestivo nell’ambito del Giubileo: una passeggiata a cavallo per due giornate immerse nella natura e nella storia, che concluderanno il ciclo di iniziative "La Toscana a cavallo". È previsto anche un convegno, in programma sabato a partire dalle 9,30 al cinema Borsalino nel capoluogo, in cui si parlerà del turismo equestre in Italia. Le iniziative legate a questo tema sono state presentate ieri mattina a Firenze, nella sede della presidenza della Regione, alla presenza dell’assessore alla mobilità Stefano Baccelli e dell’ex comandante della Municipale di Camaiore, Claudio Barsuglia, membro della commissione nazionale del Fise. "Toscana a cavallo è un nuovo brand – ha spiegato Baccelli – ma anche una nuova, importante occasione di promozione turistica. Si inserisce in quel filone che definiamo turismo lento, esperienziale, e soprattutto di qualità. Parliamo di un turismo diffuso, che coinvolge l’intero territorio regionale, in questo caso il comune di Camaiore lungo il tratto della via Francigena, e che valorizza le esperienze culturali, naturali e relazionali". Sempre nell’ambito della presentazione dell’iniziativa, Baccelli ha sottolineato come sia proprio questo "il tipo di turismo da sviluppare di più: un’alternativa concreta e sostenibile rispetto al turismo di massa – le sue parole –, da cui molte delle nostre città d’arte iniziano a soffrire. Offriamo così ai visitatori un’opportunità autentica: vivere la Toscana con lentezza, apprezzandone davvero bellezza e identità". Per quanto riguarda gli eventi di luglio, l’arrivo dei cavalieri è previsto per sabato 5. Dopo l’accoglienza e la sistemazione, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare Camaiore e le sue attrazioni. Domenica 6, invece, la partenza è prevista al mattino dall’Ostello del Pellegrino lungo la via Francigena, nel suggestivo complesso monastico della Badia di San Pietro: un luogo carico di storia, che nei secoli ha accolto viandanti e pellegrini, continuando ancora oggi a offrire ospitalità e ristoro. Nel pomeriggio è previsto il ritorno a Camaiore. La via Francigena si conferma così un’esperienza unica in cui cultura, spiritualità e paesaggio s’intrecciano a doppio filo. E il cavallo diventa il tramite ideale per riscoprire un ritmo lento, in sintonia con la natura.