Via delle erbe e dei fiori. Il mese dedicato al lago

Entra nel vivo "WikiLago Puccini", un mese (e oltre) di appuntamenti dedicati al Lago che tanto ispirò il Maestro per la sua musica immortale e al paesaggio lacustre organizzato proprio per i cent’anni dalla scomparsa del Maestro. L’iniziativa è inserita nell’ambito della Via delle Erbe e dei Fiori.

Sabato, alla Brilla a Quiesa, si terrà l’inaugurazione della mostra "Battute d’arte sul lago. Quando la Musica Brilla", di Alberto Magnolfi e Sodalizio Muschiato; dalle 15 alle 19, sul Lago, spazio alla "Via delle Mondine" dalla Brilla alla Riserva del Chiarone; sempre alla Brilla, dalle 14,30 alle 19,30, ci sarà l’incontro "La mobilità sostenibile sul lago di Puccini, verso una progettualità condivisa"; alle 9 al Giardino di Manipura laboratorio per bambini e alle 10 picnic in bici. Domenica, dalle 14,30 alle 19,30, seconda giornata del progetto di mobilità con escursione in dragone e camminate.

Sabato 28, al Giardino di Manipura alle 10 estrazione di olio essenziale di eucalipto, mentre dalle 10 alle 18 si terrà l’iniziativa "I volti del femminile: laboratori creativi per il benessere delle donne". Alle 17 alla Brilla, invece, sarà presentato il libro "Cento anno di ricordi", con il corpo musicale Puccini.

Il giorno seguente, sempre alla Brilla di Quiesa, si terrà l’incontro "Rinnegata e felice! Madama Butterfly tra Belasco e Puccini", che avrà come relatore Emiliano Sarti. Spazio anche allo sport: dalle 13 alle 19, la Brilla sarà la sede di arrivo della Francigena Tuscany Marathon. Dalle 16 alle 18, al Museo di Massaciuccoli, si terrà un laboratorio archeologico per bambini e visita al museo.