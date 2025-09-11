Via alla Festa del Libro. Editori, autori ed eventi. Due giorni in piazza

Fervono i preparativi per il weekend dedicato a scrittori e lettori a Lido di Camaiore. Sabato e domenica la quinta edizione della “Festa del Libro” sarà infatti protagonista in piazza Principe Umberto sul lungomare. A promuoverla il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia con l’associazione culturale Nati per scrivere e l’associazione Eos Immagine. Tante le realtà presenti tra librerie, case editrici e organizzazione eventi, progetti culturali di promozione di letteratura e teatro, rassegne, progetti educativi. Inaugurazione sabato alle 11.30 quando prenderà il via anche il progetto “Storie in Scatti” curato da Eos Immagine che allestirà con foto a tema letterario il pontile di Lido. La mostra fotografica è composta da 50 scatti di altrettanti autori provenienti da tutta Italia ed è già allestita e visibile e rimarrà fino al 21 settembre. Le case editrici presenteranno i loro libri durante i due pomeriggi, dalle 17.30 in poi nell’area presentazioni sempre in piazza Principe Umberto. Gradita ospite della Festa del Libro sarà la scrittrice Chiara Parenti, autrice del romanzo “Midheaven” Mondadori, appuntamento sabato alle 18.30. Il pomeriggio di sabato si animerà anche grazie allo spazio per bambini curato da Serena Barsottelli con letture ad alta voce e laboratorio creativo. Nel frattempo, sulle pagine di @inVersilia e @prolococamaiore saranno promossi i libri che sono arrivati per il progetto #LeggilaVersilia: 30 autori da tutta Italia, i cui libri saranno al centro di scatti fotografici nei diversi paesaggi e luoghi simbolo della Versilia, un modo per promuovere allo stesso tempo il territorio e la letteratura in modo leggero ma decisamente social. I libri saranno in “esposizione” durante i due giorni nell’area presentazioni e a fine manifestazione saranno donati alla Biblioteca di Camaiore. La pubblicazione dei post proseguirà poi anche dopo il weekend della Festa del Libro. "Siamo soddisfatti per questo nuovo appuntamento – dichiara Carlo Alberto Carri presidente Consorzio di Promozione Turistica - la cultura è strumento di promozione turistica. La manifestazione cresce e quest’anno prende sempre più spazio anche la parte social". "Piccola editoria ed autori sono i protagonisti – commenta Alessio Del Debbio Associazione Nati Per Scrivere – in un momento difficile per la cultura"