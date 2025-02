Via al Premio Michelangelo. Oltre 500 artisti e studenti al Palazzo della Cultura

Artisti, scrittori, poeti, fotografi e creativi da ogni parte del mondo, per oltre mille e cinquecento, hanno partecipato con entusiasmo a questa nuova edizione del Premio internazionale Michelangelo Buonarroti, presentando oltre 3mila 300 opere. Un concorso oramai consolidato che per una settimana porterà centinaia di appassionati e professionisti del settore a Cardoso al Palazzo della Cultura, dove sabato e domenica ci sarà la premiazione. Ad organizzare l’ottava edizione del Premio è l’associazione culturale “Arte per Amore”, madrina di questa manifestazione, con il patrocinio del Comune.

Questa edizione prevede anche il progetto scuola “Sulle Orme di Michelangelo”, pensato per avvicinare i giovani all’arte, e prevede gite d’istruzione sul territorio, laboratori, visite guidate e incontri con esperti: oggi coinvolgerà le scuole dell’infanzia a Levigliani dalle 9,30; venerdì le primarie e secondarie di primo e secondo grado al Palazzo della Cultura di Cardoso. È prevista poi una mostra di pittura, fotografia e scultura collettiva che si terrà sempre al Palazzo della Cultura dal 21 febbraio al 23 marzo (orari di apertura sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 con ingresso libero).

Ogni weekend sarà un’occasione per il pubblico di partecipare a presentazioni di libri, laboratori e dibattiti, in un percorso culturale che mira a coinvolgere la comunità e a valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale. Il programma completo dell’evento è sul sito www.premiomichelangelobuonarroti.org. La giuria, presieduta da Simone Domeniconi, Paolo Pucci e Antonia Martina, ha assegnato riconoscimenti speciali in diverse categorie, tra cui pittura, scultura, fotografia, poesia, narrativa e racconti. Per un totale di 52 premiazioni e altre decine di attestati e riconoscimenti. Verranno consegnati sabato per quanto riguarda le materie letterarie, dalle 15, e domenica dalle 9,30 sempre al Palazzo della Cultura.

Venerdì 21 è stata organizzata anche una cena a tema, “A cena con Michelangelo” al Ristorante Vallechiara di Levigliani. "Per il Comune di Stazzema - spiega l’assessore alla cultura Anna Guidi - è un onore ospitare il Premio Michelangelo all’ottava edizione, un evento che richiama l’attenzione di moltissimi artisti, non solo dalla Provincia e dalla Toscana, ma da tutta Italia. Apprezzo che una sezione sia riservata alle scuole: avviare i più piccoli all’arte è un aspetto importante per il percorso formativo. Michelangelo fa parte della nostra identità storica, così come il marmo, e così come lo sono tutte le altre sezioni del premio".