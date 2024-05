Via ai lavori alla piscina comunale. Intervento da quasi quattro milioni

Lunedì partono gli interventi di riqualificazione della piscina comunale. Tre giorni fa, la giunta ha dato il via libera al progetto definitivo e a inizio settimana saranno consegnati i lavori. L’investimento è importante: quasi tre milioni e 800mila euro complessivi, "per una serie di operazioni che renderanno la piscina comunale un impianto tra i più attrezzati d’Italia", spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali.

In una prima fase, la ditta incaricata lavorerà sugli spazi esterni, e dunque non ci sarà bisogno di chiudere l’impianto. "A luglio partirà l’intervento nei locali interni – continua Natali – e dunque la piscina dovrà essere svuotata. Al momento non è possibile dire con certezza per quanto tempo l’impianto dovrà restare chiuso: bisogna aspettare che la ditta verifichi l’entità dell’intervento. In ogni caso, stimiamo di poter riaprire e far ripartire l’attività tra l’inizio e la metà del mese di ottobre".

Con la riqualificazione, la piscina cambierà volto: è previsto l’allargamento del piano vasca, che passerà da sei a otto corsie, con spazi dedicati appositamente ai diversamente abili. Sempre con fini inclusivi, saranno rifatti i servizi igienici e verrà installato un ascensore per rendere più fruibili le tribune, mentre gli spogliatoi sono stati pensati per facilitarne la fruzione da parte di tutti. Infine, sarà rifatto il parcheggio esterno, anche in questo caso con un occhio per le persone disabili. "E abbiamo anche recuperato un vecchio finanziamento ministeriale – chiude Natali – per installare un impianto fotovoltaico".

DanMan