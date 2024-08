Verso un autunno di lavori in corso. Il sottopasso, la Marina e l’Esedra. Una piazza all’ingresso della Pineta

Mentre cadono le foglie, germogliano i cantieri. Con l’autunno inizierà infatti una nuova stagione dei lavori pubblici programmati dall’amministrazione Del Ghingaro, per un investimento complessivo di 15milioni di euro, che prevede da fine ottobre l’avvio degli interventi per la realizzazione dell’atteso sottopasso ciclopedonale di via San Francesco, una cerniera oltre la ferrovia tra il centro e la periferia; proseguendo con il primo lotto del piano di riqualificazione della Marina di Torre del Lago, immaginata come una passeggiata a Levante, e infine il recupero dell’esedra di via Vespucci all’ingresso della Pineta di Ponente, con la volontà di inaugurarla entro l’estate 2025.

A realizzare il progetto per la nuova porta del parco cittadino, già approvato dalla Sovrintendenza, è stato l’architetto Diego Carmignani di Altopascio. L’obiettivo è trasformare quello che oggi è di fatto un parcheggio in una piazza affacciata sul verde. Per questo è prevista la pedonalizzazione dell’area, oltre ad restauro conservativo del muro monumentale, con i totem che incorniciano il viale Capponi, e degli elementi in marmo. L’aiuola verde sarà lasciata a prato, e per questo verranno rimosse tutte le essenze. Per la pavimentazione della nuova piazza sono state scelte lastre di travertino, mantenendo due ali soprelevate dove sono oggi i marciapiedi, e per valorizzare il varco è stato studiato anche un adeguato sistema di illuminazione. L’intero intervento ha un costo di circa 254 mila euro, con una copertura finanziaria totale di 400 mila euro e sono state 15 le aziende del territorio sorteggiate per essere invitate alla procedura negoziata.

Nel frattempo la giunta Del Ghingaro ha approvato in linea tecnica anche il progetto definitivo per l’ammodernamento del parcheggio dell’Ex Gasometro, a cura della Genimm Spa che a metà settembre avvierà anche i lavori per la riqualificazione di Piazza Cavour avendo ottenuto dal Comune, per 43 anni, la concessione delle due aree a fronte di un investimento di oltre 10milioni di euro. Attualmente l’area conta 150 posti auto, e tali rimarranno. "Elemento di innovazione – si legge nella relazione – è rappresentato dai varchi di accesso", che saranno dotati di sistema di controllo con sbarra e biglietteria automatica. Ne sono previsti due, uno affacciato sulla via Pucci e l’altro sulla via Puccini. L’intervento prevede poi la manutenzione straordinaria della zona, con la realizzazione di una fascia verde lungo via Pucci e via Cairoli con quattro diversi tipi di essenze.

