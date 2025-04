Verso le elezioni 2027. Tra conferme e aspirazioni. Murzi punta al mandato ter

Per il sindaco Bruno Murzi è prevedibile una ricandidatura al mandato ter. Il primo cittadino infatti sembrerebbe già escluso (un po’ per dinamiche, un po’ per volontà personale) dalle ventilate elezioni regionali 2026, e molto orientato a ripetere – per la terza volta - l’esperienza alla guida del Comune. Anche perchè, con l’indole ’murziana’ del "dopo di me il diluvio" ed una personalità decisamente predominante e oggi capace di manovrare con scioltezza la materia, non ha di fatto ’allevato’ un delfino capace di assumersi l’eredità dell’amministrazione in piena autonomia.

E sicuramente riproponendosi con vesti civiche, stavolta dovrà fare i conti con team di collaboratori con la tessera di centrodestra in tasca: gli assessori Graziella Polacci e Massimo Lucchesi di Fdi, il vice sindaco Andrea Mazzoni di Forza Italia per non parlare del presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini in quota Lega. C’è poi Ermindo Tucci, presidente di Villa Bertelli e ’mente’ di molte delle strategie d’azione dell’amministrazione, sempre di FdI. Anche il ritorno sulla scena dell’ex sindaco Roberto Bertola (tesserato Forza Italia) fresco presidente della rinata Auser, potrebbe far pensare ad un avvicinamento neppure troppo velato alla futura cordata Murzi.

Ormai pare scontata la discesa in campo di Rachele Nardini come competitor alle amministrative 2027 (sintomatica la sua recente fuoriuscita dalla ventennale esperienza nel Pd), dopo un’attiva presenza nelle file dell’opposizione e forte di un parterre di maggioranza col tempo sfilacciato da solo. Di fronte ad una minoranza che è rimasta a guardare in modo fiacco, fino all’arrivo di Enrico Ghiselli che promette di essere un possibile terzo candidato sostenuto dal Gruppo Paesani che intanto ha avviato un proprio tesseramento.

Ma non tutto è ancora definito: c’è Davide Belli che i bene informati riferirebbero alla ricerca di nuova collocazione dopo aver visto sfumare la possibilità di diventare presidente del circolo di Fratelli d’Italia. E c’è Simona Seveso che, se in un anno e mezzo riuscisse a chiarire ogni aspetto della vicenda che la vede coinvolta, potrebbe attrarre a sè nuovamente i voti che già ai tempi della prima amministrazione Bertola la videro ago della bilancia.

Francesca Navari