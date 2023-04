Verso il voto Tra le multe Ztl e l’ambiente

Centrodestra1

"Sosterrò sempre e con convinzione la scelta dei varchi elettronici nella Ztl del centro storico". Il sindaco Alberto Giovannetti, candidato alle amministrative del 14-15 maggio col sostegno di Lega, Pietrasanta prima di tutto e Ancora Pietrasanta, ribatte così al Pd. "Forse – dice – vivono in un altro Comune e non si sono accorti degli investimenti

fatti con quegli incassi (oltre 3 milioni di euro, ndr). Parlo di segnaletica, asfaltature, rifacimento piazze, nuove

rotatorie e potenziamento della videosorveglianza. Senza contare i più funzionali mezzi a disposizione della municipale".

Centrodestra2

Pollice verso del candidato di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni verso le previsioni edificatorie nell’area boschiva delle Pioppete: "Bisogna fermare la costruzione di nuovi capannoni industriali, a nostro giudizio una forzatura che risponde alle esigenze di qualcuno e non all’interesse

generale, e salvare l’area verde, tra le ultime rimaste incontaminate con pioppi, ontani e molte specie volatili. Gli abitanti, giustamente preoccupati, hanno presentato oltre 700 osservazioni".

Centrosinistra

Al terminal bus è spuntata una nuova antenna telefonica, creando un altro caso come quello di Montiscendi. A darne notizia è il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca: "L’antenna spuntata al parcheggio del terminal è stata installata senza alcuna condivisione con la cittadinanza. Un altro caso che mette ancora più in evidenza l’incapacità di questa amministrazione di redigere un piano delle antenne per il territorio. Noi saremo in grado di licenziare un documento necessario per la nostra città dopo pochi mesi dal nostro insediamento, visto che già stiamo lavorando a una bozza".